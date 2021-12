Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO| Planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID prezentat de Ministrul Sanatații și șeful CNSC LIVE VIDEO| Planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID prezentat de Ministrul Sanatații și șeful CNSC Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful…

- Omicron va fi dominanta pana la finalul saptamanii in Romania, „cu toate eforturile autoritaților de a cosmetiza situația”, spune medicul Octavian Jurma. Medicul Octavian Jurma estimeaza ca varianta Omicron va deveni dominanta in Romania pana la finalul saptamanii, context in care petrecerile de Revelion…

- „Gata, a venit, in cateva saptamani nici nu o sa știm cum ne cheama. Va fi haos. Pregatiți nu suntem. Masuri nu suntem in stare sa luam. Singurul lucru pe care il știm este sa urlam in numele libertații", a scris, pe Facebook, medicul de familie Egri Eduard din Sibiu. Bilanț coronavirus 28 decembrieGrupul…

- In ziua in care autoritațile au raportat un bilanț dublu de cazuri noi fața de ziua precedenta, medicul de familie Egri Eduard din Sibiu atrage ca valul 5 a inceput și a prins Romania nepregatita și fara masuri in vigoare, potrivit unei postari pe Face book preluate de news.ro. „Gata, a venit, in cateva…

- Profesorul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2. El a adaugat caulpina care circula in prezent se transmite de trei ori mai repede decat varianta initiala a virusului, astfel ca este putin probabil ca persoanele…