Un medic de familie anunța ca renunța la pacienții care nu se vaccineaza impotriva coronavirusului. Doctorul Catalin Petrencic are și un argument legal in favoarea sa, care spune ca „asigurații au obligația sa respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”. Acesta a declarat la Digi24 ca el și asistentul sau lucreaza intr-un cabinet de la țara și au facut dovada ca au incredere deplina in acest vaccin. „Cei mai mulți vor sa se vaccineze, dar am și pacienți care refuza vaccinarea. Pentru ca se apropie etapa a doua de vaccinare și pentru ca am mulți pacienți cronici peste 65 de ani,…