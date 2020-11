Stiri pe aceeasi tema

- 9.272 de cazuri noi de coronavirus. De ieri pana azi au fost prelucrate peste 36 de mii de teste. Alte 160 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 9.756. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati 1.139 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 311 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- 4.724 de cazuri noi au fost confirmate din peste 28.800 de teste prelucrate, de ieri pana azi. 104 persoane au murit, iar numarul total al deceselor ajunge astazi la 6.574. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati acum 824 de pacienti. In total, peste 217.000 de persoane s-au infectat. In…

- Selecționerul naționalei de fotbal feminin a Romaniei, Florin Bulgar, a incetat din viața la doar 48 de ani. Acesta era infectat cu noul coronavirus, iar in noaptea de miercuri spre joi a pierdut lupta.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința…

- Dupa ce ieri și-a ingrijorat toți fanii spunandu-le ca a ajuns, de urgența, la spital și s-a afișat cu perfuzii, Adda a revenit cu noi detalii, in speranța de a-i liniști. Frumoasa cantareața a transmis public motivul pentru care simțea efectiv ca se sufoca, iar corpul ii era invadat de erupții.

- Veste șoc in showbiz-ul romanesc! Tristan Tate a ajuns dupa gratii, in Germania! Dis de dimineața, celebrul afacerist a facuta publica informația pe contul de Instagram! Primele declarații ale fostului iubit al Biancai Dragușanu despre aceasta situație!

- Artiștii din industria entertainment-ului au fost puternic loviți de pandemia de COVID. Cu spectacole amanate sau anulate, este o perioada dificila, fapt confirmat și de actrița Carmen Tanase.

- Tom McGuiness, in varsta de 32 de ani, și-a pierdut o treime din greutatea corporala in doar 12 luni dupa ce medicii i-au spus ca va muri in urmatorii 10 ani daca nu slabește, scrie Birminghammail.comTom McGuiness, din Warrington, Marea Britanie, s-a speriatatunci și și-a schimbat total regimul de viața,…

- In acest moment traficul este blocat total pe DN76, in localitatea Luncoiu de Sus, din cauza unui accident tragic de circulație, in urma caruia un tanar de 28 de ani și-a pierdut viața. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca tanarul a circulat cu viteza și nu a pastrat distanța regulamentara…