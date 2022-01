Mediastandard.ro: Evoluția unei publicații germane: de la forum de conspirații la fabrică de dezinformare ​​La începuturile sale, Disclose.tv se descria pe internet ca un loc de discuție pentru pasionații de conspirații – &"OZN-uri, fantome, paranormale, conspirație și alte videoclipuri secrete&". Deși acum se prezinta pe rețelele sociale ca o sursa de știri, funcționând ca un agregator de știri, evoluția site-ului este aproape ciclica. A început ca un forum pentru pasionații de OZN-uri (de unde și numele) și a ajuns o fabrica de dezinformare. În prezent, Disclose.tv atrage aproape cinci milioane de utilizatori pe diferite rețele sociale, fara a pune la calcul traficul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

