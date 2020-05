Mediastandard.ro: Compania care deține TikTok ar încearca să iasă din sfera de influență a Chinei ​​Compania care deține aplicația TikTok, ByteDance, încearca sa iasa din sfera de influența a Chinei. Unul dintre motive ar putea fi tensiunile mari dintre Washington DC și Beijing. Surse apropiate companiei afirma ca ByteDance ar avea o strategie mai larga prin care planuiește sa își transfere capacitațile globale de luare a deciziilor în afara țarii de origine, China.



