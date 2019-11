Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind si organizatia reprezentativa din Societatea Romana de Radiodifuziune - Sindicatul Liber din SRR (SLSRR) au semnat astazi, 13 noiembrie 2019, Protocolul de unificare dintre aceste organizatii! Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizatiilor…

- 'Cu siguranta vom avea discutii pana luni, la ora 14,00, si in timpul votului. Vom avea discutii in primul rand cu partenerii nostri. (...) Vom continua discutiile cu toti ceilalti parlamentari care nu au sustinut in comisii sau in activitate Guvernul, pentru a-i convinge ca Romania are nevoie de…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, anunta ca marti si miercuri va continua seria discutiilor cu reprezentantii partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Marti se va negocia cu ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.Premierul desemnat…

- Comitetul Executiv al Federatiei Internationale a Muzicienilor - FIM, care s-a desfasurat in perioada 1-3 octombrie 2019 la Zurich, Elvetia, a stabilit prioritatile pe care cea mai mare organizatie din lume a muzicienilor le va avea in perioada 2019-2022, informeaza Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind.…

- Coreea de Nord a salutat, vineri, abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, care a pledat pentru o "noua metoda" in negocierile cu Phenianul pe tema programului nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Madalin Voicu caracaterizeaza in termeni…

- Ca urmare a articolelor din mediul online, generate de preluarea comunicatului Federației Cultura și Mass-Media FAIR-MediaSind, va rugam sa publicati urmatoarele precizari ale SRTv, pentru acuratetea si respectarea dreptului opiniei publice la o informare corecta:- Aspectele prezentate sunt…

- Flacara eterna din Cimitirul Eroilor din Timisoara s-a stins pentru ca nu mai exista gaz care sa o alimenteze. Primaria nu a platit factura și așa s-a ajuns in aceasta situație. Mai mult, mormintele sunt napadite de buruieni cu cateva luni inainte de comemorarea a 30 de ani de la Revoluția din decembrie…

- MediaSind TVR declanseaza luni greva prin exces de zel impotriva abuzurilor conducerii Televiziunii Nationale, potrivit unui comunicat al sindicatului, remis AGERPRES. "In conformitate cu Rezolutia adoptata de membrii Adunarii Generale a Sindicatului Roman al Jurnalistilor - Filiala MediaSind TVR din…