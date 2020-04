Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca șase decese din cauza COVID-19 din Romania. Bilanțul morților ajunge la 357 Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri dimineața inca 6 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 357. „Deces nr. 352 Barbat, 64 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, marți dupa-masa, ca inca 13 persoane au decedat, in Romania, dupa ce au fost diagnosticate cu coronavirus. Numarul celor declarați decedați din cauza COVID-19 a ajuns la 197. Iata cazurile prezentate astazi de G.C.S.: Deces 185Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat…

- 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 430 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 329 au fost declarate vindecate…

- Ziarul Unirea 116 DECESE din cauza COVID-19, in Romania. Un barbat de 70 de ani, din Mureș, ultima victima a coronavirusului 116 DECESE din cauza COVID-19, in Romania. Un barbat de 70 de ani, din Mureș, ultima victima a coronavirusului Grupul de Comunicare Strategica anunța ... 116 DECESE din cauza…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca sase decese ale unor persoane cu coronavirus la Spitalul Judetean din Suceava.Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74Femeie, 69 ani, jud. Suceava,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, un nou deces la un pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba de un barbat de 81 de ani din București. Bilanțul deceselor din Romania ajunge astfel la 25. Potrivit GCS, barbatul in varsta de de 81 ani, din București, a fost internat joi prin Unitatea…

- A fost inregistrat inca un deces, joi seara, al unei persoane confirmata cu noul coronavirus, numarul total la nivel național ajungand la 23, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat, de 75 ani, din județul Iași, internat și confirmat in data de 22.03.2020, decedat in…

- In aceasta dimineața, luni, a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice…