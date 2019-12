Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Stasi din Berlin a jefuit duminica noaptea, furtulvenind la doar cateva zile dupa ce hoții au patruns in Muzeul din Dresda și aufurat bijuterii in valoare de peste un miliard de euro. Hoții au intrat in Muzeul Stasi din Berlin duminica seara, furandbijuterii vechi și medalii ale poliției secreta…

- Muzeul Stasi din Berlin, in care se afla exponate din istoria politiei politice a fostei RDG, a fost spart de hoti, noaptea trecuta, au anuntat, duminica, autoritatile germane, informeaza AFP, potrivit news.ro.Hotii au patruns in muzeu pe o fereastra, au spart mai multe vitrine si au furat…

- Muzeul Stasi din Berlin, in care se afla exponate din istoria politiei politice a fostei RDG, a fost spart de hoti, noaptea trecuta, au anuntat, duminica, autoritatile germane, informeaza AFP.

- Autoritatile germane ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru orice informatie despre identitatea hotilor care au jefuit un muzeu din Dresda, din care au fost sustrase 11 obiecte, inclusiv un diamant de 49 de carate, informeaza AFP. Aceasta suma este destinata persoanelor private care vor oferi…

- ​Autoritatile germane ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru orice informatie despre identitatea hotilor care au jefuit muzeul Grünes Gewölbe din Dresda, de unde au fost furate 11 obiecte care ar conține sute de diamante, inclusiv un diamant de 49 de carate, scrie Agerpres, citând…

- Hoții au furat luni dimineața bunuri cu o valoare ce urca înspre un miliard de euro la muzeul Grüne Gewölbe din Dresda, a aratat poliția germana, potrivit cotidianului Guardian, citat de Mediafax.Hoții care au patruns în muzeul Grüne Gewölbe luni dimineața, la Dresda,…

- Sambata, 21 septembrie, Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizata despre doua furturi din locuința, comise in dauna a doua femei in varsta. Prima victima, o femeie in varsta de 84 de ani, a reclamat faptul ca doi barbați necunoscuți au patruns in locuinta sa, profitand de faptul ca ușa de acces…

- Este un lucru teribil sa iți descoperi casa sparta sau sa fii fost jefuit in timp ce erai acasa. Hoții sunt infractori periculoși. Daca ai fost victima unui jaf și nimeni din familia ta nu a pațit nimic, deja situația este mult mai buna decat ar fi putut fi. Bineințeles ca vei dori sa apelezi la ajutor…