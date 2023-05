Stiri pe aceeasi tema

- 13 medalii de aur și doua de argint au obținut sportivii lotului național al Republicii Moldova in cadrul Campionatului European la Triatlon Forța, powerlifting. Competiția s-a desfașurat in perioada 20 aprilie - 02 mai in orașul Autun, Franța.

- Sportivii noștri au participat in acest weekend la Cupa Primaverii. Competiția a fost organizata de catre Federația Romana de Tir cu Arcul si s-a desfașurat pe stadionul Olimpia din București. A fost prima competiție din sezonul outdoor. Clubul a fost reprezentat de catre Cocan Ioana si Rachita Șerban.…

- Echipele Naționale de gimnastica estetica in grup a Republicii Moldova au reprezentat cu onoare și demnitate Republica Moldova la competiția AFCGE CUP OPEN I in cadrul Campionatului WORLD Cup II & CHALLENGE Cup II. Competiția s-a desfașurat in perioada 27 - 30 aprilie 2023 in orașul Miramas, Franța,…

- O atleta din Dej a obținut doua medalii de argint la Campionatul Național de Atletism, categoria copii 1-2. Sala de Atletism ”Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu” din București a gazduit, in perioada 1-2 aprilie, finala Campionatului Național de Atletism, categoria copii…

- Lotul național al Republicii Moldova a obținut noua medalii de aur, 13 medalii de argint și 10 medalii de bronz la Campionatul European rezervat seniorilor, tineretului, juniorilor și cadeților, la Karate Shotokan. Competiția, care este la cea de-a 12-a ediție, s-a desfașurat in perioada 31 martie-2…

- FOTO| Cinci medalii de aur pentru CSU Alba Iulia la Campionatul Național de Marș. Sportivii au mai obținut și o medalie de argint și una de bronz CS Unirea Alba Iulia s-a impus și in acest an la Campionatul Național de Marș, ediția de iarna, desfașurat duminica, 5 martie, la Timișoara. Clubul a caștigat…

- Noua sportivi din echipa Liceului Teoretic cu Profil Sportiv numarul 2 au reușit sa cucereasca cinci medalii de aur și o medalie de argint la Cupa Europei de Kickboxing WAKO I, ediția 2023. Evenimentul a avut loc in Croația orașul Karlovac in perioada 10 - 12 februarie 2023, informeaza Directia Generala…

