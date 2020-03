Meciurile de fotbal se joacă fără spectatori din cauza coronavirusului Din cauza coronavirusului, autoritațile din Romania au decis sa interzica adunarile de peste 1.000 de oameni. Decizia afecteaza și meciurile din Liga 1, Liga 2 și alte competiții sportive, dar și spectacole și alte evenimente.Dupa ce autoritațile au anunțat drept masura impotriva raspandirii coronavirusului in Romania ca ”adunarile” mai mari de 1.000 de oameni sa fie interzise, sportul va fi afectat. Astazi sunt in program mai multe meciuri care ar fi trebuit sa aduca in tribune peste 1.000 de spectatori.Da, meciurile de fotbal se joaca fara spectatori! Se aplica regulile acestea incepand de azi.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

