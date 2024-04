Meciuri și furtuni… devastatoare Saptamana trecuta, vreo doua zile la rand, doamnele de la Meteo-tv-uri ne-au varat frica-n oase ca ne va izbi o furtuna cum n-a mai fost pe la noi și ca, in afara acestui dezastru, un pardalnic de praf galben-roșcat, precum malaiul din import, se va infiltra pe tot taramul stapanit de Iohannis și Ciolacu, intunecand […] The post Meciuri și furtuni… devastatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

