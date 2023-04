Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea, luni seara, ca rotativa guvernamentala va avea loc ”cu certitudine” si a precizat ca premierul Nicolae Ciuca va demisiona din functie ”la timpul convenit”. Ciolacu a adaugat ca va fi prezentat un nou Program de guvernare si noua echipa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a explicat ca viitorul Gazprom nu se bazeaza aproape deloc pe Europa, iar cererea de gaze din Asia va crește constant. Putin a vorbit și de o perioada de tranziție, semn ca Rusia iși muta interesele economice spre Asia. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

Starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, Neymar, a participat miercuri la un turneu de poker la Paris, informeaza RMC Sport.

Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat luni ca pensiile militarilor nu sunt speciale pentru ca acestia au contribuit activ la societatea romaneasca si si-au platit taxele.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca odata cu rotativa premierilor, din luna mai, se va face și o remaniere guvernamentala. Mai mulți miniștrii vor fi schimbați pentru ca nu țin ritmul.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se pregatește sa devina noul prim-ministru al Romaniei, dupa rotativa din luna mai. Ciolacu a prezentat masurile pe care PSD le va adopta, imediat dupa preluarea mandatului de premier.

Statele Unite nu intentioneaza sa furnizeze Ucrainei avioane de vanatoare, a afirmat luni seara presedintele Joseph Biden, in contextul cererilor insistente ale Administratiei de la Kiev.

Președintele american Joe Biden a declarat luni ca va vizita Polonia, dar nu știe cand, dupa ce mai multe rapoarte sugereaza ca are in vedere o calatorie in Europa pentru a coincide cu aniversarea, pe 24 februarie, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța Rador.