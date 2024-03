Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi, devastat dupa Universitatea Craiova – Rapid 2-1. Tehnicianul giuleștenilor a oferit prima reacție, dupa eșecul din Banie. Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid a contat pentru etapa a 2-a a playoff-ului din Liga 1. Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost in format LIVE…

- Universitatea Craiova - Rapid 2-1. Paul Iacob, fundașul giuleștenilor, și-a asumat vina pentru primul gol, cand Mitrița i-a trimis printre picioare. Balonul l-a gasit pe Baiaram, care a egalat in minutul 59. Cu toate ca a admis meritele Craiovei pentru victorie, el anunța ca Rapid nu a ieșit din lupta…

- Liber de contract dupa desparțirea de Gaziantep, Marius Șumudica (53 de ani) a dezvaluit ce discuție a avut cu Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova. Tehnicianul care a luat titlul cu Astra și care in Romania a mai antrenat la echipe precum Rapid, FC Vaslui sau Concordia Chiajna spune ca ar dori…

- Cercetatorii de la Universitațile din Manchester și Oxford au creat un algoritm AI numit Classix care poate identifica noile variante COVID-19 intr-un stadiu incipient. Classix este important deoarece permite autoritaților sanitare sa ia rapid masuri specifice pentru a preveni raspandirea variantelor…

- Universitatea Craiova și Rapid au remizat in epilogul etapei 29 din Superliga, 1-1, rezultat ce o avantajeaza pe FCSB in lupta pentru cucerirea titlului. Oltenii stagneaza pe poziția a patra in clasament, la patru puncte in spatele lui CFR Cluj, in timp ce pentru giuleșteni se preconizeaza o lupta intensa…

- Finantatorul formatiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a fost dezamagit dupa infrangerea cu FCSB, dar considera ca arbitrajul lui Marcel Birsan a influentat cursul jocului. Oficialul Stiintei a acuzat penaltiul dictat impotriva, dar si alte mici „ciupituri“. „Am avut un galben corect la Badelj.…

- UTA Arad a reușit sa se impuna, scor 2-1, in partida susținuta sambata, la pranz, in fața formației Sepsi Sf. Gheorghe. Disputa de pe arena „Francisc Neuman“ a contat pentru etapa 23 din Superliga. Golurile invingatorilor au fost marcate de Johana Omondi (’35), dupa un assist al lui Fabry, respectiv…