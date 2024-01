Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile inseminate și viscolul au generat intreruperea accidentala a traficului feroviat in stația Marașești și ingreunarea traficului feroviar in zona macazelor, iar trei trenuri sunt oprite, potrivit unei informari a CFR Calatori, postata pe site-ul companiei

- Incendiul a fost anuntat in jurul orei 2.00 luni dimineata, iar pompierii din Houston au ajuns la fata locului, la casa de caramida cu doua etaje, in decurs de trei pana la cinci minute, potrivit Houston Chronicle."L-am izolat in aproximativ 10 minute", a declarat pentru ziar Justin Barnes, seful de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al PolitieiRomane informeaza ca pe DN 11 Brasov Targu Secuiesc, intre localitatile Cernat si Dalnic, judetul Covasna. "In incidentul rutier au fost implicate trei autovehicule, in urma caruia doi minori au suferit leziuni, fiind constienti si evaluati medical",…

- Istvan Kovacs a arbitrat AC Milan - Borussia Dortmund, in etapa #5 din grupele Champions League. „Centralul” roman a avut un start greu de meci. Kovacs a acrodat doua penalty-uri pana in minutul 10, cate unul pentru fiecare echipa. Giroud a ratat pentru Milan, Reus, veteranul Borussiei, a marcat fara…

- Robert Stanici (22 de ani) a fost suspendat 6 etape din cauza insultelor rasiste transmise lui Joyskim Dawa (27 de ani) pe rețelele de socializare. „Fucking nigga”, „Sa ma s*** negrule” și „Manca-mi-ai p*** de negru” au fost cateva dintre insultele șocante pe care Dawa le-a primit din partea lui Robert…

- Echipa engleza Wolverhampton a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia londoneza Tottenham, intr-un meci contand pentru etapa a 12-a din Premier League. Gazdele au marcat cele doua goluri in prelungirile reprizei secunde.Tottenham a inceput perfect meciul de pe stadionul Molineux si…

- Iga Swiatek s-a specializat in ultima perioada pe seturi caștigate cu 6-0, iar meciul cu Coco Gauff de la Turneul Campioanelor 2023 nu a facut excepție. Poloneza a trecut in doua manșe, scor 6-0, 7-5 de campioana en-titre de la US Open si astfel este si mai aproape de semifinalele competitiei. Iga a…

- Echipa germana Augsburg a invins duminica, in deplasare, scor 5-2, formatia Heidenheim, dupa ce a fost condusa cu 2-0 in minutul 18.Pe Voith-Arena, la Heidenheim, gazdele au avut doua minute nebune, 17 si 18. Tim Kleindienst si Jan-Niklas Beste au facut 2-0 in numai doua minute si lucrurile pareau…