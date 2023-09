Stiri pe aceeasi tema

- Meciul nationalei de fotbal a Romaniei si selectionata Kosovo a fost intrerupt de arbitru in min. 21, la scorul de 0-0, din cauza manifestarilor suporterilor romani, marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO Vedat Muriqi a avut un mesaj razboinic inaintea meciului de pe Arena Nationala, cu nationala lui Edi Iordanescu. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vedat Muriqi a reusit o dubla de senzatie cu Elvetia si e gata sa marcheze si […]…

- Meciul Romania – Israel din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024 s-a desfașurat in fața unui stadion plin, cu peste 45.000 de fani in tribune. Suporterii au afișat, inaintea fluierului de start, un steag pe care apar versuri din poezia „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”, scrisa…