Meciul Farul – FCSB a fost amânat! De ce s-a luat această decizie Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca meciul FC Farul – FCSB, care era programat duminica, a fost amanat deoarece echipa antrenata de Edi Iordanescu nu are 13 jucatori disponibili pentru aceasta partida. “Conducerea LPF impreuna cu reprezentantii FCSB au incercat in cursul ultimelor doua zile sa gaseasca solutii pentru ca jocul sa se dispute la data stabilita. Din pacate, avand in vedere raspandirea rapida si necontrolata a virusului in cadrul clubului, FCSB nu a reusit, in ciuda eforturilor facute, sa identifice resursele umane necesare pentru completarea lotului in vederea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

