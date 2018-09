Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea FCSB din play-off-ul Europa League, in fața austriecilor de la Rapid Viena (1-3 in tur, 2-1 in retur), aduce schimbari masive la echipa. Gigi Becali ii va luat banderola lui Florin Tanase și are cate un mesaj pentru fiecare tanar din lot. "Florin Tanase nu pleaca, dar ii iau banderola. Nu…

- Meciul FCSB – FC Botoșani, la Voluntari! Gazonul de pe Arena Naționala, deplorabil. Partida dintre FCSB și FC Botoșani, contand pentru etapa a 7-a din Liga 1 nu se va disputa pe Arena Naționala din Capitala. Motivul? Starea deplorabila in care se gasește gazonul celui mai mare stadion din țara. Mai…

- Pentru prima data dupa mult timp, FCSB nu va juca un meci considerat "acasa" pe Arena Nationala. Partida cu FC Botosani, din etapa a saptea a Ligii 1 Betano (2 septembrie, ora 21:00) se va disputa la Voluntari, pe arena "Anghel Iordanescu".

- RAPID VIENA FCSB. Partida dintre Rapid Viena si FCSB, din prima mansa a playoff-ului Europa League, va fi vizibila si in Romania. Pro TV anunta ca a achizitionat drepturile de televizare pentru partida RAPID VIENA FCSB. RAPID VIENA - FCSB ONLINE. Gigi Becali a facut anuntul inainte de Europa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat dur pe atacantul Florin Tanase, 23 de ani, despre care a spus ca nu are calitați de lider, deși el poarta banderola de capitan al echipei. "Tanase are banderola de capitan, dar nu e capitan. Un capitan se duce in prima linie, e curajos. El se sperie de minge.…

- FCSB - Sepsi live video: "Roman e jucatorul pe care l-am placut de zece ani. Si acum un an, am vorbit si cu Iftime si cu el, el ca nu vreau… Acum am vorbit cu el si cu Iftime si am zis: ‘Daca ma calific, vii?’ L-am convins pana la urma si a venit. Daca eu am luat toti capitanii din Romania, daca…

- Gigi Becali a explicat de ce FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, i-a achizitionat pe Alexandru Stan de la Astra Giurgiu si pe Mihai Roman de la FC Botosani. Patronul ros-albastrilor l-a "intepat" si pe actualul lider al echipei, Florin Tanase.