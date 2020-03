Meci, sambata!: Neinvinsa pe teren propriu, FC Farul vrea sa mai faca o victima de lux la Constanta, Turris-Oltul Turnu Magurele

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 24 din Liga 2 a fost deschisa de partida CS Mioveni vs Gloria Buzau, încheiata la egalitate, scor 0-0. Gloria Buzau a avut cea mai mare ocazie a partidei. În minutul 63, Balgiu a trimis în bara din stânga a lui Florin Croitoru cu un sut de la 23 de metri.Pentru…

- FC Farul Constanta intalneste sambata, 7 martie, pe teren propriu, de la ora 12.00, Turris Oltul Turnu Magurele, in etapa a 24 a a Ligii a 2 a, iar in tabara "marinarilorldquo; cuvantul de ordine este victoria. Farul este neinvinsa la Constanta in acest campionat, avand un bilant excelent de noua victorii…

- Formatia petrolista nu poate sa nu se gandeasca la ce va urma si in campionat, unde, duminica, are parte de un duel foarte important in lupta pentru promovare, deplasarea de la Miercurea Ciuc. Astfel, prin prisma rezultatelor din primele doua jocuri oficiale ale returului (unde Petrolul a luat 4 puncte,…

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 23 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, Petrolul Ploiesti, intr o confruntare de traditie a fotbalului romanesc.Confruntarea s a incheiat fara goluri, 0 0, "marinariildquo; reusind astfel un rezultat pozitiv si crescand la patru numarul meciurilor…

- Formatia Petrolul Ploiesti a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, sambata, pe teren propriu, in compania echipei Farul Constanta, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a potrivit news.ro.In clasament, Petrolul ocupa locul 5, iar Farul este pe locul 8. Partidele ASU Politehnica…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a:Dunarea Calarasi - FK Csikszereda 2-1 UTA Arad - Ripensia Timisoara 3-0 Viitorul Pandurii Targu Jiu - Pandurii Targu Jiu 4-0Turris Oltul Turnu Magurele - Concordia Chiajna 2-1Meciul Petrolul…

- Sambata, 22 februarie, divizionara secunda FC Farul Constanta sustine primul meci oficial din 2020, disputa de pe teren propriu cu formatia Concordia Chiajna, care incepe la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 22 a a Ligii a 2 a.Echipa de pe litoral se afla pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte,…

- Petrolul pregatește intens meciul de sambata, cu Dunarea Calarași, antrenorul Costel Enache preferand disputarea unui ultim joc amical chiar in saptamana startului, echipa de Liga a III-a, Metalul Buzau, fiind sparing-partenerul perfect. Galben-albaștrii s-au impus cu 3-0, pe lista marcatorilor facandu-și…