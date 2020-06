Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Espanyol Barcelona a cedat sambata, pe teren propriu, cu 1-3, partida disputata in etapa a 30-a din La Liga, contra celor de la Levante, gruparea catalana ramanand pe ultima pozitie a clasamentului (20). Borja Mayoral a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 14, David Lopez a egalat in minutul…

- Benfica Lisabona nu a reușit sa profite din plin de eșecul lui FC Porto in prima divizie portugheza de fotbal. "Vulturii" i-au egalat la puncte pe "alb-albaștri" in fruntea clasamentului dupa ce au incheiat la egalitate meciul de acasa cu Tondela, scor 0-0.

- Doi dintre jucatorii Benficai, germanul Julian Weigl si sarbul Andrija Zivkovic, au fost transportati la spital din precautie, dupa ce au fost raniti de cioburile sarite din geamurile sparte ale vehiculului. Incidentul a avut loc pe autostrada care leaga Estadio da Luz din Lisabona de centrul de…

- Prima divizie a campionatului de fotbal din Spania va fi reluata pe 11 iunie. Șefii din La Liga au anunțat programul meciurilor primelor doua etape, dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus. Astfel, joi, 11 iunie, se va disputa derby-ul dintre FC Sevilla și Betis.

- Sahtar Donetk a castigat cu scorul de 3-1 derby-ul campionatului de fotbal al Ucrainei, cu Dinamo Kiev. A fost prima etapa de la reluarea stagiunii, intrerupta in martie din cauza pandemiei de COVID-19. Dinamovistii au deschis scorul in minutul 38 prin Vitali Buialski.

- Presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, si cel al ligii profesioniste, Javier Tebas, au ajuns la un acord privind reluarea meciurilor din prima divizie, incepand cu mijlocul lunii iunie, informeaza As, potrivit news.ro.Potrivit acestei intelegeri, partide vor fi programate…

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I, EAD.RO Interactive, a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca în cazul în care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor returnarea sumelor platite în…

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I face presiuni mari pentru reluarea campionatului. EAD.RO Interactive a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca in cazul in care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor…