- CS Minaur Baia Mare incepe anul 2024 cu un meci amical, in compania echipei CSM Sighișoara. Disputa va avea loc sambata, 20 ianuarie, de la ora 15:00, in Sala Polivalenta din Baia Mare. Intrarea este libera. Primul meci oficial va fi in 2 februarie, in deplasare cu HC Buzau, in Liga Zimbrilor. Echipa…

- Sambata, 13 ianuarie, de la ora 17.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” va fi gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și SCM Universitatea Craiova, joc din cadrul etapei a 12-a din Liga Florilor MOL, prima de campionat din acest an. Un meci extrem de dificil pentru fetele noastre, inaintea acestei runde…

- Echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare va susține miercuri și joi doua partide amicale in Sala Polivalenta, cu HC Zalau. Primul meci este programat miercuri, de la ora 18.00, iar cel de-al doilea joi, de la ora 10.30. Echipa baimareana se va baza cam pe aceleași jucatoare care au evoluat și…

- Sambata, 26 noiembrie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Dinamo Pancevo (Serbia), prima manșa a turului III din EHF European Cup. Partida retur se va disputa sambata, 2 decembrie, la Pancevo (ora 20.00, la noi). Partida tur va fi arbitrata…

- Cea de-a XI-a etapa din Liga Zimbrilor la hadbal masculin s-a disputat sambata, 18 noiembrie, in Sala „Radu Voina", unde CSM Sighișoara a jucat acasa impotriva celor de la CSA Steaua București. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM Sighișoara, aceștia au pierdut doar la un punct…

- Sambata, 11 noiembrie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 10-a din Liga Florilor MOL. A fost penultimul joc oficial din acest an pentru fetele noastre și ultimul pe teren propriu. CS Minaur Baia Mare – CSM Targu…

- Cea de-a IX-a etapa din Liga Zimbrilor s-a desfașurat vineri, 20 octombrie, intre CSM Sighișoara și CS Dinamo București pe terenul propriu al sighișorenilor, in Sala „Radu Voina". Potivit CSM Sighișoara, meciul de handbal masculin s-a incheiat cu victoria dinamoviștilor, sighișorenii pierzand cu scorul…