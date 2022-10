Meci de fotbal cu final tragic: Peste 170 de persoane au murit Un meci de fotbal a avut un deznodamant tragic, sambata, in Indonezia, unde peste 170 de persoane si-au pierdut viata, inclusiv doi politisti. Spiritele s-au incins spre finalul meciului, cand echipa Persebaya Surabaya a inscris golul castigator in partida cu echipa rivala Arema FC de pe stadionul Kanjuruhan din orasul Malang. Scorul de 3 – 2 i-a enervat pe suporterii echipei invinse, care au intrat, la finalul partidei, pe terenul de fotbal. Acestia au inceput sa se loveasca intre ei si sa atace sustinatorii celeilalte echipe. In debandada creata, zeci de persoane au fost calcate in picioare,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

