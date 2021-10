Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 disputa astazi, de la ora 21:00, un meci amical in compania reprezentativei similare din Mexic. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1 și TVR HD. Romania U21 - Mexic U21, live de 21:00 Romania U21 - Mexic U21 » Echipa aleasa de Florin Bratu Romania…

- Echipa de tineret a Romaniei a invins, joi, la Marbella, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa similara a Suediei, intr-un meci amical disputat in cadrul stagiului de pregatire pe care tinerii tricolori il efectueaza in Spania. A marcat: Cimpanu '22. Selectionerul Florin Bratu a folosit urmatoarea…

- Florin Bratu a debutat cu o remiza pe banca echipei de fotbal Under 21 a României, scor 1-1, împotriva Georgiei. Meciul amical a avut loc la Voluntari.Au marcat: I. Stoica '15 / Guliasvili '73Cum a aratat echipa României: M. Popa – Tîrlea, Screciu, Racovitan…

- Romania U21 joaca azi o partida amicala, cu Georgia U21. Meciul se va disputa pe stadionul „Anghel Iordanescu”, din Voluntari și incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania U21 – Georgia U21, live de la 21:00 Echipa probabila Romania U21: M. Popa – Țirlea, Dragușin,…

- Alexandru Țirlea (ex-Real Madrid), fiul antrenorului Energiei Sasciori, convocat la Romania Under 21 Romania Under 21 a inceput pregatirea pentru EURO 2023, competiție unde și-a asigurat prezența din postura de țara organizatoare, iar primele partide amicale sunt cu Anglia, vineri, 3 septembrie, pe…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 6. Ciprian Deac i-a pasat lui Omrani dar francezul nu s-a descurcat in fața porții. Dupa trei minute, argeșenii au replicat prin Tanase.…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost inscris de Denis Alibec, titularizat in premiera de la revenirea in Liga 1, in minutul 52. Campioana en-titre conduce clasamentul din…

- CFR Cluj a obținut a treia victorie din noul sezon de Liga 1, sâmbata seara, pe teren propriu, scor 1-0, în fața echipei Chindia Târgoviste.Revenit în Liga 1, Denis Alibec a înscris unicul gol al partidei în minutul 52. Vezi aici reușita.Au evoluat…