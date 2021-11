Salvator Mundi, pictura lui Da Vinci (a carei poveste este prezentata in videoclip), cea mai scumpa pictura vanduta vreodata (450,3 milioane $) Piața artei este mica. De doar circa 62 de miliarde de dolari anual. Pentru comparație, piața globala a roșiilor, de exemplu, este de 3 ori mai mare. Piața artei este formata dintr-un numar redus de dealeri și o lista exclusivista de clienți ultra-bogați. 43% dintre dealerii de arta au avut mai puțin de 20 de cumparatori unici in 2020. 82% din vanzarile de arta au loc in SUA, Marea Britanie și China.