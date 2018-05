McDonald's refuză să renunţe la paiele din plastic în localurile sale Paiele din plastic vor fi folosite in continuare la bauturile carbogazoase oferite de McDonald's dupa ce gigantul american de fast-food a respins saptamana aceasta un prim pas pentru retragerea acestora din localurile sale, relateaza vineri EFE. Potrivit mass-media locale, actionarii McDonald's au respins in adunarea lor anuala sa faca un prim pas pentru a realiza aceasta schimbare in cele peste 37.000 de localuri ale companiei dupa ce au studiat propunerea grupului de activisti SumOfUs care cerea sa fie analizate riscurile utilizarii acestor paie. Doar 7,65 % dintre actionari au sprijinit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

