- Cel mai mare producator de alimente ambalate din lume a urmat exemplul Procter & Gamble si Unilever pentru a opri investitiile in Rusia, in timp ce producatorul de tigari Philip Morris a declarat ca va reduce productia, iar Imperial a mers mai departe si a suspendat activitatile. Masurile au venit dupa…

- Compania americana McDonald’s a anunțat ca va inchide temporar toate cele 850 de restaurante ale sale din Rusia din cauza invaziei din Ucraina. Nu este singura companie de acest nivel care anunța ca parasește piața din Rusia. Producatorii americani de bauturi racoritoare Coca-Cola și PepsiCo și rețeaua…

- Compania americana Starbucks a anunțat marți ca iși suspenda toate activitațile din Rusia, inclusiv livrarea produselor sale și a cafenelelor operate prin franciza, relateaza Reuters. Coca-Cola a anunțat la scurt timp dupa aceeași decizie.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Conferinta de Securitate de la Munchen ca toata lumea „trebuie sa fie calma si raționala”. De asemenea, Zelenski a spus ca Europa are nevoie de o noua arhitectura de securitate. Președintele Volodimir Zelenski considera ca prin atacarea Ucrainei…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- ''Este cinic si crud sa folosesti fiinte umane ca pioni pentru deturnarea atentiei lumii de la faptul ca Rusia isi consolideaza trupele in vederea unui atac'', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american de Stat, prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen.''Aceste anunturi constituie…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- Companiile aeriene iși evalueaza serviciile catre Kiev, pe fondul tensiunilor Rusia – Ucraina. Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care…