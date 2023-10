MAZDA CX-5 2023. Suv-ul pentru familii active Oriunde te vor conduce drumurile vieții, Mazda CX-5 2023, iti ofera o dinamica de condus puternica, combinata cu noua tehnologie Mazda M Hybrid, care reduce consumul de combustibil. Acest SUV este construit pentru familiile active, oferind plimbari distractive și tehnologii avansate in siguranța. TOT CONFORTUL DE CARE AI NEVOIE Bine ai venit intr-un loc de relaxare pura. Habitaclul mai s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

