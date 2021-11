Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații și maxime care vor oscila intre +6 și +8 grade Celsius, ziua. Pe timp de noapte, vom avea parte de minime de pana la -5 grade Celsius. Incepand de vineri, vremea se incalzește. Astfel, pe timp de zi maxima va ajunge pana la +15 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +12 și +13 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +5 și +6 grade. Presiunea atmosferica va fi inalta.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe și cer senin. Maximele vor oscila intre +17 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +14 și +15 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala, iar ploile vor continua și in ziua urmatoare

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații. Maximele vor oscila intre +17 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +10 și +12 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi ridicata, iar incepand cu saptamana viitoare, vremea se racește semnificativ.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer predominant senin, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +17 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte temperatura variaza intre -2 și +3 grade. Presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 11-24 octombrie. ANM anunta ca in Banat regimul termic va fi caracterizat de valori termice diurne mult mai coborate decat cele specifice celei de-a doua decade a lunii octombrie, cu maxime medii de 12...14 grade, in timp ce minimele nocturne vor…

- Meteorologii anunța frig si in aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 18 octombrie, cand vreme incepe sa se incalzeasca. Apoi, din week-endul care urmeaza, temperaturile vor ajunge pana la 17 - 19 de grade Celsius in aproape toate regiunile țarii.VREMEA IN BANATIn prima saptamana,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil și fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. La nordul țarii vor fi maxime care vor oscila intre +16 și +19, iar noaptea intre +3 și +6 grade Celsius. In centrul țarii se așteapta maxime de pana la +20 de grade, iar la sud +21. In urmatoarele zile,…