Performanta de exceptie pentru multi „batrani" ai fotbalului timisorean. Pentru a doua oara in partru ani echipa de minifotbal MAV Glissando s-a incoronat campioana europeana „masters". Astazi, la Misano/Rimini, in Italia, banatenii mai aveau nevoie de un punct, dar au castiga cu 5-1 in fata slovacilor de la Citron Martin. Prima data echipa din Timisoara […]