Matulevicius stă 6 luni? Pandurii s-ar putea vedea nevoiti sa se descurce fara golgeterul din 2013 Matulevicius pentru o perioada mai lunga de timp. Lituanianul s-a operat la menisc iar perioada de recuperare ar putea dura 6 luni, dublu de cat se estima initial. Golgeterul... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 23 – 27 octombrie 2023, va desfașura, prin societațile comerciale de profil, urmatoarele activitați de infrastructura rutiera: 1. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate, podețe…

- Brazilianul adus de la Medias pentru 400.000 de euro a marcat de doua ori cu Botosani si a ajuns deja la cota 7 in Liga 1. Eric e urmat indeaproape de Matulevicius cu 6 reusite. Pandurii are cel mai bun atac al campionatului dupa setul (6-1) adminis...

- Fondul arhivistic apartinand Departamentului Securitatii Statului dinainte de Revoluție si aflat in gestiunea Ministerului Apararii Nationale va fi predat Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, dupa ce informatiile clasificate vor fi scoase de sub incidenta legii.„Imi face o placere…

- Saptamana antreprenoriatului studentesc se va desfasura la Targu Mures, in perioada 23 – 27 octombrie, evenimentul fiind destinat studentilor si absolventilor Universitatii de Arte. Societatea Antreprenoriala Studenteasca din cadrul Universitatii de Arte din Targu Mures (SAS UAT) organizeaza, in perioada…

- Productia de autoturisme, in Romania, a scazut cu 1,8% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, pana la un volum de 375.860 de unitati, potrivit Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). La finele lunii septembrie 2023, Dacia a raportat 234.530…

- Pandurii realizeaza ca au probleme in atac si incearca sa mai transfere jucatori. Libanezul Shamsin a convins se pare si va ramane la Tg-Jiu, in timp ce sarbul Pesic e si el in stand-by. Pandurii are mare probleme in atac. Matulevicius n-a mai inscr...