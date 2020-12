Stiri pe aceeasi tema

- Nu toate relațiile de la Hollywood au fost construite pentru a dura, dar toate aceste cupluri din anii ’90 au atras intotdeauna atenția presei și a publicului. De-a lungul timpului, celebritațile au surprins și au incantat fanii prin alegerile pe care le-au facut in dragoste. Deși multe cupluri s-au…

- Sindicatul german Verdi a cerut angajatilor care lucreaza in sapte depozite ale Amazon.com din Germania sa participe la o greva de trei zile, care include si vanzarile cu discount de Black Friday din 27 noiembrie, transmite Reuters. Greva, care a debutat cu schimbul de noapte de miercuri,…

- Filmarile la mult-asteptata reuniune "Friends" vor incepe anul viitor, in martie, potrivit actorului Matthew Perry, relateaza vineri BBC. "Reuniunea 'Friends' a fost reprogramata pentru inceputul lunii martie", a scris Perry joi pe contul sau de Twitter. "Se pare ca vom avea un an incarcat.…

- Femeia din Constanta acuzata ca ar fi batut mai multi politisti si agenti de paza ar putea fi pusa in libertate, cu conditia sa urmeze un tratament de dezintoxicare Judecatoria Constanta a decis, in urma cu scurt timp, sa inlocuiasca masura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar, valabila…

- Este una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood și a ramas in memoria publicului mai ales pentru rolurile din „Basic instinct”, „Total Recall” și „Casino”. Sharon Stone (62 de ani) are o cariera fulminanta in lumea filmului și a jucat in peste 65 de producții cinematografice de succes. De-a lungul…

- Va împlini 52 de ani la începutul anului viitor, dar continua sa fie una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood. Jennifer Aniston și-a speriat unii dintre fani cu o postare pe Instagram.Actrița este de nerecunoscut în timp ce poarta o masca pentru îngrijirea tenului.…

- Adam Sandler este unul dintre cei mai de succes actori din industria cinematografica de la Hollywood. Acesta a reușit sa iși construiasca un imperiu cinematografic odata cu trecerea timpului, iar proiectele in care s-a implicat sunt impresionant de multe.