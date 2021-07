Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, si elvetianul Roger Federer, cu 20 de titluri de Mare Slem in palmaresul sau, sunt pe lista jucatorilor care vor participa la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, anuntata joi, o veste buna pentru un turneu afectat de retragerea multor nume…

- Simona Halep nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza COSR pe pagina de Facebook. Halep afirma ca decizia a fost una greu de luat. "Nimic nu ma face mai mandra decat sa reprezint Romania, dar din pacate recuperarea dupa accidentarea la glezna dureaza mai mult si am decis…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a anuntat duminica, 27 iunie, cu o zi inaintea debutului turneului de Grand Slam de la Wimbledon, ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in perioada 23 iulie - 8 august, a informat AFP, preluata de Agerpres.„Eu nu ma…

- Vestea zilei din tenis vine din partea lui Rafael Nadal. Intr-o postare pe contul personal de Twitter, ibericul a anunțat ceea ce mulți dintre iubitorii tenisului nu ar fi dorit sa auda: nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Obiectivul major este sa imi prelungesc cariera…

- Rafael Nadal (35 de ani, 2 ATP) a anunțat in urma cu scurt timp ca nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Inca de la conferința de presa ce a urmat infrangerii cu Novak Djokovic de la Roland Garros, Rafa Nadal pusese sub semnul incertitudinii prezența sa la Wimbledon. Spaniolul…