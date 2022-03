Duminica dimineața, pe cand se oficia slujba la biserica catolica ucraineana Santa Sofia din Roma, a aparut printre credincioși președintele Italiei, Sergio Mattarella. Cum liturghia se oficia in curtea bisericii și credincioșii erau in picioare, nu pe scaune, ca in bisericile catolice ale Romei, Mattarella a ramas și el in picioare, chiar in primul rand. Venirea sa și participarea la slujba nu a scapat atenției preotului Bazilicii Santa Sofia, care i-a mulțumit in mod expres: „Vrem sa va mulțumim pentru prezența dumneavoastra printre noi, poporul ucrainean de la Roma, in aceste momente tragice…