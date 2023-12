Materom Automotive are deja un cadou de Crăciun pentru tine! Iți oferim -20% REDUCERE* la Schimb Ștergatoare, pentru autoturisme Skoda din 2015 sau anterior, și -15% REDUCERE* la Schimb Ștergatoare, pentru autoturisme Skoda din 2016-2018. ???? Skoda@materom.ro ???? Programare online: https://sbo.porscheinformatik.com/phs/d/routing?country=RO&dealer=10196&style=PHS ????Cartier Viișoara, Str. Libertații, Nr. 264, Bistrița. * Grabește-te! Oferta expira in 31.12.2023. * Oferta valabila pana la 31.12.2023, pentru automobilele Skoda din 2015 sau anterior. Nu se cumuleaza cu alte oferte actuale. * Oferta valabila pana la 31.12.2023, pentru automobilele Skoda… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

