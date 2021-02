Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Noua programa pentru Bacalaureat 2021, la Matematica, a fost PUBLICATA. Ce schimbari au intervenit Au fost publicate in Monitorul Oficial programele pentru Matematica la Bacalaureat 2021, valabile pentru examenele scrise din acest an. Ordinul de ministru 3.237/2021 aproba astfel materia pe…

- OFICIAL| Noua programa pentru Evaluarea Naționala 2021, Limba și Literatura Romana, a fost PUBLICATA Vești bune pentru elevii din Romania. Programa de examen pentru Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a in anul școlar 2020-2021 la disciplinele limba și literatura romana, limba și literatura…

- Ministerul Educației a publicat in Monitorul Oficial programele modificate pentru examenele naționale din 2021. Ordinul de ministru aproba astfel materia pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie sa o invețe pentru examenul de Evaluarea Naționala 2021 și materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie…

- Elevii ar putea reveni in bancile școlilor dupa sarbatorile de iarna, in luna februarie, odata cu inceperea semestrului doi al anului școlar. Totul depinde de evolutia situatiei epidemiologice din Romania. Veste buna pentru toți elevii! Ministerul Educației a facut anunțul mult așteptat. Elevii ar putea…