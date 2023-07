Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban, premierul Ungariei, asista la meciul Sepsi - FCU Craiova, alaturi de conducatorul clubului din Sfantul Gheorghe, Laszlo Dioszegi, potrivit unor imagini difuzate in direct in timpul partidei.Orban e de miercuri in Romania, pentru Universitatea de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tusnad,…

- Sepsi și FCU Craiova se intalnesc in etapa a doua din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Sepsi - FCU Craiova, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici Sepsi - FCU Craiova, echipe probabile: SEPSI: 33. Niczuly…

- Mijlocașul brazilian Giovanni Piccolomo (29 de ani) nu s-a prezentat inca la pregatirile echipei FCU Craiova. Fotbalistul se afla in continuare in vacanța. In timp ce colegii lui sunt in cantonament in Germania, la Goch, Piccolomo a postat, miercuri, pe instagram fotografii de la ziua fiului sau, care…

- Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a intrat intr-un nou conflict, de aceasta data cu Marius Lacatuș (59 de ani), legenda Stelei, dupa meciul pierdut de olteni in fața lui CFR Cluj, scor 0-1, in barajul pentru Conference League. ...

- FCU Craiova a jucat din minutul 69 al meciului cu CFR Cluj in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Juan Bauza. Mijlocașul argentinian a fost eliminat de arbitrul Istvan Kovacs dupa ce a vazut al doilea galben. Juan Bauza, eliminat ușor de Istvan Kovacs Dupa ce a primit galben in minutul 53, Juan…

- Sepsi OSK va participa in preliminariile Conference League sezonul viitor, pentru al doilea an la rand, unde va avea o misiune complicata, avand in vedere cum arata lista posibililor adversari. Sepsi OSK a cucerit Cupa Romaniei și va reprezenta Romania in preliminariile Conference League, a treia competiție…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și deținatorul drepturilor tv au operat unele modificari in programul ultimelor meciuri ale ediției 2022-2023 a Superiigii Romaniei. Iata cum arata „tabloul“ cu ultimele partide din acest an competițional: Vineri, 26 mai:ora 20.00 FCU Craiova – FC Voluntari. Sambata,…

- Fundasul stanga brazilian Junior Morais a semnat prelungirea contractului cu echipa FC Rapid Bucuresti pana in vara anului 2024, a anuntat, luni, clubul din Superliga nationala de fotbal.Sud-americanul, venit in 2021, de la Gaziantep, a jucat 71 de meciuri in tricoul alb-visiniu, reusind sa inscrie…