Guvernul italian pregateste un decret prin care toate competitiile sportive din zonele afectate sa se desfasoare cu portile inchise din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, informeaza gazzetta.it, potrivit news.ro.

In doar cateva zile, Italia a devenit a treia tara in ceea ce priveste numarul cazurilor de infectare cu coronavirus. In aceasta tara au murit patru persoane. De vineri pana acum s-au inregistrat in Italia aproximativ 150 de cazuri de infectare cu coronavirus, cele mai afectate regiuni fiind in nordul tarii.

Din acest motiv, patru dintre cele…