Masuri pentru combaterea coronavirusului: In UE ar putea fi mobilizati medicii pensionari, SUA aloca 8,3 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea "extrem de fragila" a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI). Intr-o nota adresata ministrilor…

- Trei dintre cinci rachete lansate duminica la Bagdad au cazut pe ambasada americana, a anuntat o sursa a serviciilor de securitate, precizand ca una dintre rachete s-a prabusit pe o cantina la ora mesei. Este pentru prima data cand aceste tiruri cu rachete au lovit direct ambasada Statelor…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- Festivalul Electric Castle a fost desemnat cel mai bun festival din Europa la categoria "Best Medium-Sized Festival". Festivalul din Romania s-a clasat in fata Balaton Sound (Ungaria), Melt Festival (Germania), Sea Dance Festival (Muntenegru), Down The Rabbit Hole (Olanda), Let It Roll (Cehia),…

- Ungaria nu le va mai plati detinutilor despagubiri decise de instante, inclusiv de CEDO, pe motivul conditiilor necorespunzatoare din inchisori. "Statul ungar a sistat plata compensatiilor acordate delincventilor detinuti in inchisori", a anuntat Bence Tuzson, secretar de stat la cabinetul…

- Grupul de tari "E3" format din Franta, Marea Britanie si Germania au solicitat Iranului sa se abtina de la orice actiune violenta si au indemnat Iranul sa se intoarca la respectarea angajamentelor stabilite in acordul nuclear JCPOA din 2015 cu puterile mondiale. Cele trei tari au subliniat,…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia…