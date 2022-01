Măsuri draconice din cauza apariției Omicron! Elevii poartă combinezoane în școli VIDEO China a raportat luni mai multe cazuri de varianta cu coronavirus Omicron cu transmisie ridicata, autoritațile fiind in alerta maxima pentru izbucnirile din marile orașe cu doar cateva saptamani inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Autoritațile comuniste au luat masuri draconice si elevii au inceput sa poarte combinezoane la scoli. China face tot ce poate pentru a combate infectarile cu noua varianta Omicron. Autoritațile din provincia Zhejiang ii obliga pe elevii de liceu sa poarte costume de protecție daca vor sa mearga la școala, informeaza Nexta. In imaginile video obținute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In imaginile aparute in spațiul public mai mulți elevi, cu ghiozdanele in spate, sunt imbracați in costume speciale de protecție.Autoritațile ii obliga pe liceeni sa poarte astfel de combinezoane daca vor sa mearga la școala. China continua sa mizeze pe o politica de toleranta zero fața de coronavirus,…

- Orasul Tinjin, din nordul Chinei, a anuntat duminica aceasta testarea tuturor celor aproape 14 milioane de locuitori dupa detectarea a cel putin doua imbolnaviri locale cu varianta Omicron a coronavirusului, primele care se inregistreaza in partea continentala a tarii asiatice, transmit agentiile de…

- Autoritațile din orașul Tianjin, din nordul Chinei, au anunțat duminica, 9 ianuarie, testarea celor aproximativ 14 milioane de locuitori, in urma detectarii a cel puțin doua cazuri de infectare cu varianta Omicron, relateaza Reuters și Agerpres . Acestea sunt primele cazuri de Omicron depistate in partea…

- Ca raspuns la un singur caz de coronavirus, autoritatile chineze au inchis saptamana aceasta un oras de frontiera cu peste 200.000 de locuitori. Elevii nu au mai participat la ore, iar multe afaceri au fost blocate temporar, in vreme ce autoritatile vor sa testeze fiecare locuitor din oras.