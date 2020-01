Măsuri disperate în China: Guvernul a închis școlile pe termen nelimitat Ministerul Educației din China a anunțat ca va amana inceperea noului semestru școlar, pe termen nedeterminat, in contextul agravarii epidemiei cu coronavirus, informeaza site-ul postului RTE. Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major la moțiunea de cenzura In prezent, elevii și studenții sunt inca in vacanța de Anul Nou Lunar, iar Ministerul Educației nu a oferit o data pentru cand s-ar putea relua anul școlar. Administratorii școlilor au fost instruiți sa "solicite elevilor sa nu iasa afara, sa nu se adune și sa nu participe la activitați centralizate",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Galati isi suspenda activitatea incepand de luni, pana cand Guvernul va renunta la adoptarea proiectului legislativ de eliminare a pensiei de serviciu pentru personalul din justitie,...

- Astazi, 15 ianuarie, in cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, printre altele, s-au pus in discutie urmatoarele: – Proiectul de ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii privind organizarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere structura anului școlar 2020-2021. Anul acesta, școala va incepe pe 14 septembrie, iar vacanța intersemestriala va fi in ianuarie-februarie, relateaza digi24.ro. Elevii vor merge la școala cu o saptamana in minus fața de anul școlar curent, adica 34 de saptamani…

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte: legea bugetului stat, legea asigurarilor de stat și legea de corectare a OUG 114, a anunțat premierul Ludovic Orban, inainte ultimei ședințe de Guvern.

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a adoptat amendamentul depus de PSD privitor la dublarea alocațiilor copiilor. Astfel, alocațiile cresc la 300 de leiși la 600 de lei pentru copiii cu handicap, de asemenea, copiii pana in 2 ani vor avea 300 de lei alocație. Ulterior, acest amendament va intra…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, in Parlament, cu ocazia prezentarii proiectelor de legi pe care Guvernul urmeaza sa si le asume, ca Romania nu poate reduce brusc deficitul, asa cum a cerut USR, fara a lua masuri de austeritate.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- Guvernul a aprobat, in ședința de marți seara, cele trei proiecte de lege privind justiția, transportul pentru elevi și plafoanele bugetare pentru care isi va angaja raspunderea in Parlament, a anunțat miercuri purtatorul de cuvant Ionel Danca.