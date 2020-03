Măsuri de ultimă oră privind asistența socială în municipiul Brașov In urma discuțiilor pe care primarul George Scripcaru a avut-o cu conducerea Direcției de Asistența Sociala și cu șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența, in vederea aplicarii prevederilor Ordonanței militare nr.2/21.03.20202, primarul, in calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgența, a decis implementarea urmatoarelor masuri. Pentru persoanele in varsta incadrate in categoria vulnerabile (estimare – aproximativ 1.500 de persoane): Asigurarea unei linii telefonice, Telverde 0800420123, care va funcționa ca Centru de consiliere și informare pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

