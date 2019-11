Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Slavia Praga si Genk, la care joaca Nicolae Stanciu si Ianis Hagi, au inregistrat infrangeri, miercuri, in grupele Ligii Campionilor, scor 1-2 cu FC Barcelona pentru cehi, respectiv 1-4 cu Liverpool pentru belgieni. La Slavia, Stanciu a jucat pana in minutul 76, iar Hagi a stat pe banca de…

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, a fost titular la Sparta Praga, in meciul pierdut miercuri seara pe teren propriu, scor 1-2, cu FC Barcelona. In partida de la Praga care a contat pentru grupele din Liga Campionilor, internaționalul roman a fost schimbat in minutul 77, la scorul de 1-2, de Husbauer. In cele…

- Ianis Hagi, Razvan Marin și Nicolae Stanciu au avut parte de o seara neagra in Liga Campionilor! Liverpool a facut instrucție cu Genk, unde Hagi a fost rezerva. Ajax, cu Marin nefolosit, dar rezerva, a pierdut acasa, cu Chelsea. Singurul titular a fost Nicolae Stanciu, insa Slavia Praga a pierdut…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) și Ianis Hagi (21 de ani) se pregatesc sa intalneasca doua dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Europa. Slavia Praga va juca pe teren propriu cu FC Barcelona, iar Genk se va duela cu Liverpool, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO…

- Cu Lionel Messi integralist, campioana Spaniei a reusit sa intoarca rezultatul. In repriza a doua, Luis Suarez a punctat de doua ori (min. 58, min. 84) si Barcelona a obtinut prima victorie in acest sezon din Liga Campionilor. "Noi suntem bine dar nu suntem in cel mai bun moment al nostru, de aceea…

- Liverpool, detinatoarea trofeului, si FC Barcelona au obtinut victorii spectaculoase, miercuri seara, in Liga Campionilor la fotbal, dupa reveniri pe tabela de marcaj. Liverpool a invins-o pe RB Salzburg cu...

- Inter Milano a terminat la egalitate cu Slavia Praga, 1-1, marti seara, pe stadionul ''Giuseppe Meazza'', la debutul celor doua formatii in Grupa E a editiei 2019-2020 a Ligii Campionilor la fotbal. Slavia, cu mijlocasul roman Nicolae Stanciu integralist, a reusit sa deschida scorul…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) se va intoarce la Milano, dupa sapte ani, pentru un nou duel cu FC Internazionale Milano. In urma cu sapte ani, Stanciu mergea pe "Giuseppe Meazza" din postura de jucator al Vaslului si reusea sa deschida scorul de la punctul cu var, anunța MEDIAFAX.Citește și:…