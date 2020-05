Montarea de dozatoare cu dezinfectant pe holuri, precum si in fiecare camera, servirea mesei in regim room-service preferabil cu tacamuri si vesela de unica folosinta, dezinfectia mai frecventa a camerelor si a spatiilor comune cu solutii speciale biocide se numara printre recomandarile privind functionarea unitatilor de cazare in regim hotelier din setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta, publicate sambata pe site-ul INSP. In document se arata ca, intr-o prima etapa, restaurantele, barurile, cafenelele si cofetariile din incinta hotelului nu vor functiona.…