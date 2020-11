Masuri anti-pandemie in Europa. Madrid isi va inchide granitele cu doar cateva zile inainte de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Madrid se va inchide in perioada 4 - 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19 inainte de Craciun. Guvernul regional din Madrid va inchide granițele cu celelalte regiuni ale Spaniei intre 4 și 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19. Circulația va fi permisa numai din…

- Raed Arafat a explicat duminica, 8 octombrie, la Antena 3, de ce a fost luata masura interdictiei deplasarilor pe timp de noapte, intre orele 23.00 si 5.00. "Logica ei este tintita catre un grup de persoane care hai sa zicem ca nu intotdeauna au respectat regulile, o parte, sa zicem, fara…

- Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania prin decizia sa conform careia buletinele de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat sa fie tratate separat de alte buletine de vot, informeaza AFP.…

- Puiul ieftin vandut in supermarketuri cu preturi reduse din Europa prezinta riscuri pentru sanatatea umana, potrivit unui raport al unui ONG german. In raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul vandut de cei mai mari producatori…

- In contextul unui nou record negativ, Guvernul cauta solutii pentru a limita raspandirea virusului SARS-COV-2. Astfel, intrebat daca Guvernul ia in calcul inchiderea mall-urilor, nu doar a cinematografelor si restaurantelor din incinta acestora, la o rata mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori,…

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre cetateni. Tara noastra este pe locul al doilea in acest clasament, care este condus de Bulgaria. In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie…

- Romanii care vor sa intre pe teritoriul Greciei vor trebui sa prezinte in continuare la granita formularul PLF si adeverinta medicala in limba engleza cu rezultatul negativ la testul molecular pentru COVID 19, a anuntat Consulatul General al Romaniei la Salonic, pe pagina de Facebook. "Masura…

- In total 172 au aderat la un program de dezvoltarea unui vaccin care sa asigure o distribuire echitabila a unui vaccin impotriva covid-19, a anuntat Organiztia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Euronews. In aceasta etapa s-au trimis termenii si conditiile programului, duminica.…