Măsura prin care guvernanții încearcă să reducă prețul gigacaloriei Reducerea TVA la gigacalorie, pe perioada iernii, este masura prin care guvernanții iși propun sa mai reduca o parte din prețul gigacaloriei. O varianta vehiculata ar fi de 5% in loc de 19%. „Incercam in acest moment ca pana la sfarșitul anului sa avem un buget de stat. Ministrul Finanțelor o sa vina cu impactul pe anumite masuri și cred ca in cursul zilei de maine, cel tarziu luni o sa terminam aceste socoteli. O sa venim cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, ianuarie, februarie, martie, astfel incat sa fie cat mai suportabil. Sa ramana 5%”, a spus Marcel Ciolacu luni seara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

