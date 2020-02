Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala chineza a anunțat, intr-o conferința de presa, ca va incepe curațarea efectiva a banilor aflați in circulație pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19, transmite publicația Quartz, citatta de digi24.ro.

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

