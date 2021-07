Masura care a intrat in vigoare de la 1 iulie și care prevede ca șoferii de TIR si autocare vor intra in carantina daca nu sunt vaccinati anti-COVID, ii revolta pe aceștia. Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara nicio […] The post Masura carantinarii șoferilor romani de TIR nevaccinați, ii revolta pe transportatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .