Măști ilegale, captură record Politia franceza a descoperit in regiunea pariziana 140.000 de masti de protectie provenind din Tarile de Jos si destinate vanzarii ilegale, o captura record in Franta de la debutul epidemiei de coronavirus. Doi barbați au fost arestati sambata seara ”in timp ce descarcau mai multe cutii pentru a le depozita intr-un pavilion” in Saint-Denis, la […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Eurogrupului nu a renunțat la ideea emiterii de “coronabonduri” pentru salvarea Europei, in ciuda opoziției Germaniei și Olandei Emiterea de obligatiuni comune ramane una din solutiile posibile in zona euro, pentru a face fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, a…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca cifrele pe care le detine arata ”o crestere semnificativa a deficitului” si precizeaza ca va face o prezentare a acestora in cursul zilei de marti. ”Toate tarile din lume sunt pe pierderi financiare, toate au deficite record, toate au nevoie de bani”,…

- Politia din Liban a anuntat vineri ca a confiscat o cantitate record de 25 de tone de canabis care urmau sa plece din portul Beirut catre un stat african, transmite AFP, citata de Agerpres. Captura a fost realizata la jumatatea lui martie, datorita informatiilor primite de brigada de stupefiante…

- Un barbat care a fost prins furand masti chirurgicale de la un spital din Londra a fost condamnat la trei luni de inchisoare, a declarat miercuri politia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, exista in prezent o cerere globala uriasa pentru masti atat…

- 1427 de oameni au murit in Franța din cauza noului coronavirus, in ultimele 24 de ore, un record european „nedorit de nimeni”, noteaza Marca. Pe langa cele 597 de victime din spitale, au mai fost 920 de morți in caminele de batrani și aziluri din Franța. In Hexagon, numarul de cazuri confirmate cu…

- Chanel se aliniaza „trendului” lansat de mai multe case de moda luxoase și va produce maști de protecție pentru a ajuta in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza contactmusic.com. Celebra casa de moda a confirmat ca lucreaza la un prototip de maști care urmeaza sa fie analizat de autoritațile…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu a comandat, miercuri, cateva mii de masti de protectie de la o fabrica din Cisnadie si halate si capisoane de la o fabrica din Marsa, recunoscuta pentru productia de steaguri, a declarat directorul unitatii medicale, Cornel Benchea. "Acum am semnat…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Sibiu va avea maști și alte echipamente de protecție produse in Romania. Directorul SCJU, Cornel Benchea, spune ca a comandat cateva mii de maști de la o fabrica din Cisnadie, iar halate și capișoane va primi de la o fabrica din Marșa, potrivit Agerpres.Fabrica…