- Capacitatea de cazare a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva pentru bolnavii infectati cu COVID-19 a crescut la 350 de paturi, pentru moment fiind ocupate circa 200 dintre acestea, in principalele sectii ale unitatii medicale, a declarat vineri primarul municipiului Deva, Florin Oancea potrivit…

- Daca sunt adevarate informațiile care au bubuit in Israel zilele trecute, dupa ce au fost lansate de Channel 12, rezulta ca președintele Klaus Iohannis a știut din timp de existența unei epidemii extrem de periculoase, care urma sa se transforme in pandemie. De cand ar fi știut Iohannis? Stați bine…

- Inca de la primele ore ale diminetii am inceput actiunea de dezinfectie a curtii Spitalului Judetean de Urgenta Deva. Echipele firmei Coral Impex SRL dotate cu atomizoare stropesc cu solutie de peroxid de hidrogen, cu dilutie de 10%, substanta autorizata de Ministerul Sanatatii. Asa…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a informat astazi, in intervenția din emisiunea de matinal „Cea Mai Buna Dimineata”, difuzata in direct pe INFO HD, ca toate testele de coronavirus din judetul Hunedoara vor fi preluate de catre laboratoarele de la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca.…

- Din echipajul aeronavei NATO de transport strategic C-17 Globemaster III care a adus, noaptea trecuta, la Otopeni un lot de materiale sanitare din Coreea de Sud a facut parte si locotenent-comandor Simona Maierean, prima femeie pilot de supersonic din Romania. Ulterior, ea s-a reprofilat pe aviatia…

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a prim-ministrului Ludovic Orban, informeaza Ministerul Apararii Nationale…

- Administratia publica locala a organizat astazi, 20 martie 2020, o actiune ampla de dezinfectie a sediilor Primariei Municipiului Deva, Directiei de Asistenta Sociala Deva, Directiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor si Stare Civila Deva (inclusiv sala in care se oficiaza casatoriile), Directiei…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.503 morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 31.506, au anuntat marti seara autoritatile italiene.Numarul morților a urcat cu 345, in condițiile in care China a raportat, tot azi, doar 13 morți, iar țara asiatica…