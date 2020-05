Pentru ca in aceasta perioada nu pot frecventa slujbele bisericești, maicuțele de la manastirea „Sfantul Ioan Botezatorul” Lipnița, s-au gandit sa vina altfel in sprijinul credincioșilor. Confecționeaza maști reutilizabile, cu mesaje creștine, in atelierul lor de broderie și croitorie bisericeasca. Maica stareța Onufria Matei a transmis și un mesaj de incurajare pentru purtarea maștilor de protecție, pe pagina sa de socializare: ”Prin aceasta dorim sa oferim oamenilor un strop de intarire și incredere, ca toti impreuna, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși sa depașim și aceasta situație dificila”,…