MASTERTOP 1273 si MASTERTOP 1785, cele mai complexe sisteme de pardoseli epoxidice Din seria celor mai cautate sisteme de pardoseli la ora actuala fac parte MASTERTOP 1785 si MASTERTOP 1273, suprafete cu proprietati si caracteristici speciale. Sunt formate din rasini epoxidice, aplicate in forma lichida, si au un rol practic si estetic care scoate din anonimat orice tip de incapere. Ai intalnit acest tip de suprafete in aeroporturi, farmacii, spatii office si comerciale. Cu o durata de viata lunga, aceste pardoseli epoxidice sunt o alegere castigatoare, indiferent care este tipul de proiect in constructii pe care vrei sa il implementezi. Descopera mai multe detalii despre avantajele… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol: tgjiu.ro

